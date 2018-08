840 mila passeggeri a luglio al Marconi di Bologna

Sono stati 844.441, con un incremento dello 0,9% sullo stesso mese del 2017, i passeggeri dell’Aeroporto di Bologna nel mese di luglio: è stato il mese più trafficato della storia dello scalo. Domenica 15 luglio, inoltre, è stato il giorno con più passeggeri: 31.155. Gli scioperi e il maltempo di luglio, dunque, non hanno impedito all’aeroporto di registrare nuovi record di traffico.

Nel dettaglio, i passeggeri su voli internazionali sono stati 658.250, mentre quelli su voli nazionali sono stati 186.191. In lieve flessione (-1,7%) i movimenti aerei, che sono stati 6.407, mentre le merci trasportate per via aerea hanno registrato una crescita dell’1,4%, per un totale di 3.750 tonnellate.

Le tre destinazioni preferite di luglio sono state: Catania, Barcellona e Londra Heathrow. Tra le prime dieci troviamo inoltre: Roma Fiumicino, Francoforte, Parigi Charles de Gaulle, Madrid, Palermo, Amsterdam e Monaco.

Nei primi sette mesi del 2018 i passeggeri complessivi del Marconi sono stati 4.870.788, con una crescita del 4,5% sullo stesso periodo del 2017. I movimenti sono stati 38.837, con una crescita dello 0,6% sull’anno precedente. Le merci totali registrano una lieve flessione (-2,9%) con 23.806 tonnellate trasportate.