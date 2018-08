Scontri a Bressanone post Bologna-Norimberga (1-0)

Tafferugli dopo la partita amichevole di Bressanone fra le tifoserie del Norimberga e del Bologna. Subito dopo la fine del match – vittoria del Bologna (a segno Palacio) per 1-0 – c’è stata tensione fra i supporter delle squadre. Pare che gli scontri, subito placati dalle forze dell’ordine, siano stati innescati dagli ultrà tedeschi che, anziché dirigersi verso i loro pullmann per fare ritorno a casa, presi di mira dagli sfottò bolognesi hanno cambiato direzione e sono andati verso di loro, aggredendoli. Gli scontri sono durati qualche minuto, fino all’arrivo delle forze dell’ordine che hanno ripristinato la calma. Si registra un ferito, un tifoso bolognese, che è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale della cittadina, dopo essere stato colpito con una bottiglia rotta. Per lui la prognosi è di sette giorni.