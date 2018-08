Strepitosa pole position di Andrea Dovizioso nel GP della Repubblica Ceca a Brno

Strepitosa prestazione di Andrea Dovizioso sul circuito di Brno. Il pilota italiano del Ducati Team ha ottenuto il tempo di 1:54.689 nella sua seconda uscita in Q2 e partirà quindi in pole position per il GP della Repubblica Ceca, in programma domani alle ore 14:00 sulla distanza di 21 giri. Era dal GP della Malesia del 2016 che Dovizioso non otteneva il miglior tempo in qualifica e bisogna andare indietro fino al 2008 per trovare una Ducati in pole position a Brno, con Casey Stoner. Questa mattina Andrea aveva ottenuto il decimo tempo nelle FP3 e si era garantito il passaggio diretto alla sessione di Q2 del pomeriggio.

Quarto tempo e seconda fila per Jorge Lorenzo, che questa mattina aveva chiuso la classifica combinata delle prove libere in terza posizione. Anche il pilota maiorchino ha ottenuto il suo miglior crono di 1:55.038 nella seconda uscita in Q2.