Si rinnovano la copertura e i lucernai degli spogliatoi della palestra delle scuole Saffi di via Panzini

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori necessari per il rifacimento del manto di copertura e dei lucernai degli spogliatoi della palestra delle scuole secondarie di primo grado Saffi, in via Panzini, utilizzati sia dagli alunni della scuola che da società sportive.

I lavori di manutenzione della scuola, terminati a dicembre 2016, non avevano previsto questo tipo di intervento, ma nel periodo trascorso dalla conclusione dei lavori sono intervenuti diversi atti vandalici a danno delle impermeabilizzazioni e dei lucernari in copertura, che hanno richiesto continui interventi per ovviare alle frequenti infiltrazioni d’acqua nei locali degli spogliatoi. L’intervento di manutenzione straordinaria approvato, su progetto del settore Manutenzione del Comune, prevede la rimozione delle guaine di copertura, delle lattonerie e dei lucernai ammalorati, la posa di nuovi lucernai e il rifacimento del manto di copertura con guaine bituminose, per un importo complessivo di 48.595,99 euro.