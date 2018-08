GP della Repubblica Ceca: Andrea Dovizioso quinto al termine della prima giornata di prove a Brno

Andrea Dovizioso ha chiuso al quinto posto la prima giornata di prove del GP della Repubblica Ceca, in programma questo weekend sul circuito di Brno, in Moravia. Il pilota italiano del Ducati Team, dopo aver terminato in seconda posizione le FP1 del mattino, ha poi fatto segnare il quinto crono nel pomeriggio in 1:56.218.

Quindicesima posizione per Jorge Lorenzo, che questa mattina si era classificato al dodicesimo posto nel primo turno di prove. Il pilota maiorchino nel pomeriggio ha ottenuto il tempo di 1:57.205.

Andrea Dovizioso (Ducati Team #04) – 5° – 1:56.218

“Oggi è stata una giornata di lavoro molto produttiva, e abbiamo potuto provare molte cose in funzione gara. Il nostro passo è buono, abbiamo già delle idee chiare sul set-up e sulle gomme, e siamo veloci. Alla fine del secondo turno non abbiamo voluto montare le gomme morbide ma siamo rimasti comunque nella top ten. Adesso dovremo solo lavorare per migliorare ancora il passo per la gara, però sono davvero contento del mio primo giorno qui a Brno.”

Jorge Lorenzo (Ducati Team #99) – 15° – 1:57.205

“E’ stata una giornata molto complicata: non avevo feeling con l’anteriore ma soprattutto mi è mancato il grip con lo pneumatico posteriore e per questa ragione sono molto più indietro di quello che pensavo. Durante le due sessioni non siamo riusciti a migliorare la moto e, nonostante le modifiche che abbiamo fatto, siamo ancora troppo lontani dai piloti più veloci. Forse se alla fine avessi montato le gomme nuove avrei potuto chiudere la giornata più vicino ai primi, ma in ogni caso ci sono mancati velocità e ritmo. Domani proveremo a fare un cambio radicale del set-up e ad entrare direttamente in Q2.”