Ex Bredamenarini, Bonaccini: “Non possono essere i lavoratori a dover pagare una mancata soluzione in tempi rapidi. Il Governo presenti una proposta”

“Non possono essere i lavoratori a rischiare di dover pagare una mancata soluzione in tempi rapidi per l’ex Bredamenarini. Lo stop al pagamento degli stipendi va assolutamente scongiurato, così come situazioni prefallimentari dell’azienda, eventualità riferite oggi dal segretario regionale della Fiom Cgil”.

Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che aggiunge: “Dopo l’incontro di inizio giugno al ministero ringraziammo il ministro Di Maio per la disponibilità dimostrata e chiedemmo garanzie sul rafforzamento societario, la salvaguardia dello stabilimento di Bologna e dei livelli occupazionali, garantendo il massimo del sostegno e della collaborazione istituzionale attraverso tutti gli strumenti a nostra disposizione. Il Governo si è impegnato a presentare una proposta: qualunque essa sia, si faccia in modo che non tardi ad arrivare, per non lasciare spazio a decisioni che vadano nella direzione opposta rispetto al rilancio industriale di un sito produttivo di grande importanza. Per parte nostra- chiude il presidente della Giunta- ribadisco il fatto che ci siamo, che la Regione è pronta a fare la sua parte d’intesa col Governo e nell’ambito del tavolo ministeriale”.

(immagine d’archivio)