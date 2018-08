Alla Bolognina Carabinieri presi a testate da un pusher nigeriano

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato un trentasettenne nigeriano residente a Reggio Emilia, per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. E’ successo ieri sera, durante un servizio antidroga che i Carabinieri stavano effettuando per le strade della “Bolognina”.

Alla vista del nigeriano che si stava aggirando con l’atteggiamento tipico di chi va in cerca di un cliente, i militari gli si sono avvicinati per identificarlo e quando gli hanno chiesto i documenti di riconoscimento, lui li ha presi ha testate, nel tentativo di evitare il controllo e darsela a gambe. Il trentasettenne nigeriano è finito in manette e durante la perquisizione personale è stato trovato in possesso di quattro confezioni di eroina, cinque di metanfetamina, due di hashish e un bilancino elettronico di precisione.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il nigeriano è stato rinchiuso in camera di sicurezza e questa mattina è stato accompagnato in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e analizzata dai tecnici di Laboratorio del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna.