Si accascia al suolo, sospetta overdose da sostanze stupefacenti a Zola Predosa

Questo pomeriggio, una pattuglia dei Carabinieri di Zola Predosa è intervenuta in un parco pubblico di via degli Albergati, nelle adiacenze di un complesso didattico, a seguito di un malore da sospetta overdose da sostanze stupefacenti che ha colpito un quarantatreenne italiano. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, trasportato in gravi condizioni al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna e ricoverato nel reparto di Rianimazione. Durante il sopralluogo dell’area in cui si è accasciato il quarantatreenne, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato una siringa che potrebbe essere stata utilizzata dall’uomo per iniettarsi della sostanza stupefacente.