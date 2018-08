“Insieme per un sorriso”, Maurizio Lastrico protagonista a Pievepelago venerdì 3 agosto

Prosegue l’iniziativa “Insieme per un sorriso ed un futuro di speranza”, la kermesse organizzata da BambinInsieme e Spettacoli Pro a favore di Admo e Aseop, con il sostegno, tra gli altri, di Lapam Confartigianato e Bper. Come ogni anno saranno tanti i comici che si esibiranno a titolo gratuito in Appennino per raccogliere fondi e per sensibilizzare sui temi della ricerca, prevenzione e cura delle malattie oncologiche pediatriche.

Venerdì 3 agosto a Pievepelago in piazza Vittorio Veneto alle 21 è la volta di Maurizio Lastrico con Radio FM per uno spettacolo che unirà la comicità di Lastrico alla musica. Una serata davvero da non perdere per chi sta passando giornate di riposo e di svago in questa zona dell’Appennino modenese. Domenica 5 agosto alle 21, sempre a Pievepelago nella stessa piazza, la serata sarà allietata da ‘DO RE MI Fausta, Voci della Montagna’ con il coro della Valle del Pelago, il coro Folk Santannapelago, Fabio Santi e Giulia Bernardi.

Nei giorni degli spettacoli saranno raccolti fondi per la Casa di Fausta grazie alle offerte libere e ai volontari che lavoreranno negli stand gastronomici, ci saranno interventi sulla ricerca e si sensibilizzerà (anche grazie all’Ausl) sui temi della prevenzione e dei corretti stili di vita. I comici e i gruppi musicali partecipano tutti a titolo gratuito, per amore di questa manifestazione e dei suoi scopi.