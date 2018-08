Concorso letterario nazionale di narrativa per bambini e ragazzi “Tomolo experience” I edizione

Opere ammesse: opere inedite. Sono escluse opere già pubblicate sia in formato cartaceo che digitale e self‐publishing.

Sezione A

Romanzo/Racconto per bambini e/o ragazzi senza limiti massimi di lunghezza (minimo 15 cartelle A4 Times New Roman 12, interlinea singola). Tema libero. Rivolta ad autori maggiorenni.

Sezione B

Favole, fiabe e racconti per bambini. Lunghezza massima: 3 cartelle A4 (Times New Roman 12, interlinea singola). Tema libero. Rivolta ad autori maggiorenni.

Quota iscrizione SEZ. A-B:

10,00 Euro per ogni opera inviata

Sezione C

Romanzo/Racconto per bambini e/o ragazzi senza limiti di lunghezza. Tema libero. Rivolta ad autori minorenni, singoli, in gruppo e/o classi.

Sezione D

Favole, fiabe e racconti per bambini. Lunghezza massima: 3 cartelle A4 (Times New Roman 12, interlinea singola). Tema libero. Rivolta ad autori minorenni, singoli, in gruppo e/o classi.

Quota iscrizione SEZ. C-D:

GRATUITO

Illustrazioni: nelle opere di tutte e quattro le sezioni è possibile inserire immagini e disegni in bianco e nero. La scelta del formato, del carattere, della copertina, ecc… sarà a cura esclusivamente della Casa Editrice, sia per le antologie sia per i libri dei vincitori.

Periodo di invio delle opere:

Dal 02 Luglio 2018 al 31 Gennaio 2019

Premi:

Sezione A:

I classificato: attestato di merito, pubblicazione dell’opera con contratto di edizione gratuita e N. 15 copie omaggio per l’autore

II classificato: attestato di merito, pubblicazione dell’opera con contratto di edizione gratuita e N. 10 copie omaggio per l’autore

III classificato: attestato di merito, pubblicazione dell’opera con contratto di edizione gratuita e N. 5 copie omaggio per l’autore

Sezione B:

Verranno scelti i 10 migliori racconti e saranno pubblicati nell’antologia del concorso in ordine di merito e con la biografia dell’autore e la motivazione della premiazione. Attestati di merito.

Sezione C:

I classificato: coppa, attestato di merito, pubblicazione dell’opera con contratto di edizione gratuita e N. 5 copie omaggio per l’autore

II classificato: coppa, attestato di merito, pubblicazione dell’opera o di uno stralcio della stessa sull’antologia del Concorso con biografia dell’autore, posizione in classifica e motivazione della premiazione.

III classificato: medaglia, attestato di merito, pubblicazione dell’opera o di uno stralcio della stessa sull’antologia del Concorso con biografia dell’autore, posizione in classifica e motivazione della premiazione.

Sezione D:

Verranno scelti i 10 migliori racconti e saranno pubblicati nell’antologia del concorso in ordine di merito e con la biografia dell’autore e la motivazione della premiazione. Attestati di merito.

Modalità di invio delle opere:

Le opere nel formato doc‐ docx‐ odt‐ pdf dovranno essere inviate esclusivamente per mail a

edizionitomolo@gmail.com allegando copia contabile del bonifico, pena l’esclusione dal concorso.

Inserire nella prima pagina dell’opera: nome, cognome e recapito dell’autore (per i minorenni anche nome, cognome e recapito del genitore o tutore legale).

Inviando l’opera, l’autore (o il genitore/tutore legale per il minore) dichiara di aver compreso e accettato quanto scritto nel presente bando garantendo l’originalità dell’opera presentata al concorso.

Dati per effettuare il pagamento:

UNICREDIT sede di Maranello

Intestato a: F.lli Di Salvio s.r.l.

IBAN : IT 83 J 02008 66825 000100161052

Indicare come causale “Contributo spese di segreteria Concorso Tomolo Experience – NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE”

Risultati:

I risultati del Concorso verranno pubblicati sul sito www.tomoloedizioni.it entro il 31 Marzo 2019.

Cerimonia di premiazione:

La cerimonia si terrà a Formigine (MO) entro Maggio 2019: gli aggiornamenti su luogo e data verranno pubblicati sul sito www.tomoloedizioni.it

***

Tomolo Edizioni vi aspetta a Sestola, in Piazza della Vittoria, domenica 5 agosto 2018 insieme a AEM (Associazione Editori Modenesi).