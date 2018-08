Silla, incappa in un posto di controllo dei carabinieri che lo trovano con un etto di hashish

I Carabinieri della Stazione Alto Reno Terme hanno arrestato un trentasettenne di Vergato per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. E’ successo ieri sera, durante un servizio antidroga disposto dai Carabinieri della Compagnia di Vergato e finalizzato a stroncare il traffico di sostanze stupefacenti lungo l’Alta Valle del Reno. Tra le decine di automobilisti controllati durante il servizio, uno di questi, trentasettenne di Vergato, è finito in manette a un posto di controllo che i Carabinieri della Stazione Alto Reno Terme stavano effettuando a Silla.

Il soggetto, fermato mentre si trovava alla guida di una Fiat Punto con due amici a bordo, frettolosi di raggiungere Bologna, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi accuratamente nascosto nell’auto. E’ probabile che la droga fosse destinata a rifornire il mercato felsineo. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l’automobilista è stato rinchiuso in camera di sicurezza e questa mattina è stato accompagnato in Tribunale. L’arresto è stato convalidato e in attesa di Giudizio, il soggetto è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di firma.