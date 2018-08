Lotta alla droga: intensificati i controlli dei Carabinieri in zona Cirenaica

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno intensificato i servizi antidroga, con particolare attenzione al rione “Cirenaica”, una zona che di recente aveva attirato l’attenzione degli investigatori dell’Arma per la presenza di giovani pakistani dediti allo spaccio di eroina, probabilmente responsabile dei recenti casi di morte da overdose.

Ieri pomeriggio, una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro, coadiuvata dal Nucleo Carabinieri Cinofili di questo Comando Provinciale e dai Carabinieri del 6° Battaglione Toscana, ha arrestato un ventottenne pakistano che si stava aggirando con fare sospetto in via Ilio Barontini. Il giovane, sottoposto a una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una sessantina di grammi di eroina nascosta all’interno di sette ovuli di plastica. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il pakistano è stato rinchiuso in camera di sicurezza e questa mattina è stato accompagnato in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e analizzata dai tecnici di Laboratorio del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna che ne hanno rilevato una purezza del 14% di principio attivo. L’altra percentuale è costituita da materiale da “taglio”.

(immagine di repertorio)