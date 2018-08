Finisce con l’auto nel fossato dopo aver toccato un albero. E’ successo a stamane a S.Matteo della Decima

E’ finita nel fossato con l’auto dopo essere uscita di strada ed aver toccato un albero. E’ successo intorno 12.00 sulla via Cento all’altezza dell’incrocio per San Giovanni in Persiceto a San Matteo della Decima. La malcapitata, che ha riportato alcune fratture e contusioni, è stata estratta dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco del distaccamento di San Giovanni che l’hanno affidata alle cure del 118. E’ stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasportare la ferita in ospedale. Sul posto anche le partenze dei Vigili del Fuoco di Bologna con autogrù e il nucleo sommozzatori.