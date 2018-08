‘Agosto con noi’, venerdì a Ozzano inaugura la kermesse che sostiene la ricerca sul cancro

Inaugura venerdì sera, 3 agosto, la 32esima edizione di Agosto con Noi, la festa organizzata dai soci e dalle socie dell’Istituto Ramazzini in programma a Ozzano dell’Emilia, nel piazzale antistante il Palazzetto dello Sport in viale 2 giugno, fino al 16 agosto. Quattordici giorni di festa per sostenere la battaglia contro il cancro che da oltre 30 anni l’Istituto Ramazzini combatte ostinatamente attraverso il Centro di ricerca di Bentivoglio, intitolato al fondatore Cesare Maltoni, e i due poliambulatori di Bologna e Ozzano dell’Emilia.

Per la serata inaugurale in programma, dalle 20,30, un grande spettacolo, diretto da Umberta Conti: sul palco un caro amico del Ramazzini, il cantante Paolo Mengoli, che ha scelto proprio il palco di Agosto con Noi per festeggiare i suoi 50 anni di carriera. Assieme a lui si esibiranno Thomas Cheval, giovanissimo talento scoperto dal programma The Voice, e Amina, raffinata interprete di fado. Poi un tocco di folklore con Giorgio e le magiche fruste di Romagna e festa grande con le ballerine di Sambaleza e i fuochi d’artificio. Tanta musica ma anche tanta buona cucina: ogni sera, a partire dalle 18,30, si accenderanno i fornelli di Agosto con Noi. La festa, patrocinata dal Comune di Ozzano e dalla Città metropolitana, è a ingresso libero.

Tutte le informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito www.ramazzini.org.