Morto il ragazzino colto da malore a Bologna in una piscina privata

E’ morto ieri all’ospedale Maggiore di Bologna, dove era ricoverato da una settimana, il 15enne di origine pachistana residente a Calderara che il 25 luglio scorso si era sentito male in una piscina privata a San Giovanni in Persiceto. Ne dà notizia il Resto del Carlino. Il ragazzino avrebbe avuto un malore mentre faceva il bagno a una festa di compleanno a casa di un amico. Nonostante i soccorsi immediati, le sue condizioni erano apparse fin dall’inizio molto critiche.

Sulla vicenda hanno avviato accertamenti i carabinieri. Ora, alla luce della sua morte, non si escludono ulteriori approfondimenti d’inchiesta per arrivare alla conferma definitiva della causa del malore. Il ragazzo, fino a quel momento, pare non avesse mai avuto gravi problemi di salute.