Celebrazioni per il 2 agosto, le iniziative di mercoledì 1 agosto

Mercoledì 1 agosto, alle 10, al centro sociale culturale Villa Torchi in via Colombarola 40, l’assessore Davide Conte parteciperà alla cerimonia in ricordo dei bambini vittime delle stragi. Sarà posata una corona al monumento posto all’ingresso del parco del centro sociale che, sulle sue due lapidi, riporta i nomi delle 7 vittime più giovani della strage e due brevi poesie a loro dedicate da Tonino Guerra e Gian Pietro Testa.

Alle 21, la vicesindaco Marilena Pillati sarà presente al concerto vocale per coro e attori “2 Agosto: Sinfonia di Soccorsi”, per la regia di Matteo Belli con la consulenza di Cinzia Venturoli, storica esperta del fenomeno stragista, in piazza Renzo Imbeni (viale Aldo Moro 50).

Le iniziative fanno parte del programma “Bologna 2 agosto 1980/2018, per non dimenticare”, organizzato dal Comitato in solidarietà alle vittime di tutte le stragi, in occasione del XXXVIII anniversario della strage alla stazione, che culminerà giovedì 2 agosto nella Giornata in memoria delle vittime di tutte le stragi.