Un camper al posto di una camera d’albergo, sanzionato titolare di un hotel in zona stazione

Ferma una camera d’albergo su una nota piattaforma di prenotazioni turistiche, ma arrivato all’hotel scopre che avrebbe pernottato a bordo di un camper parcheggiato di fronte. Il turista, un signore straniero, non fa una piega: paga i 26 euro stabiliti e si accontenta pure di utilizzare il bagno comune al primo piano dell’hotel, perché quello del camper è guasto. L’utilizzo del mezzo a motore come camera d’albergo non è però sfuggito agli agenti della Polizia Municipale che, dopo una segnalazione, controllavano da tempo i movimenti di fronte all’hotel, una struttura ricettiva low cost in zona stazione.

Sabato scorso, 28 luglio, gli agenti appostati nelle vicinanze vedono un signore che si avvicina al camper e con un mazzo di chiavi apre lo sportello e sale a bordo. A quel punto si qualificano e chiedono di entrare, mentre altri agenti si recano all’interno dell’hotel di fronte al quale il camper è parcheggiato. Il turista racconta in inglese di aver prenotato una camera per una notte nell’hotel che si trova di fronte al camper, ma arrivato sul posto anziché le chiavi della stanza ha ricevuto le chiavi del mezzo. Aggiunge poi di aver pagato 26 euro in contanti senza alcuna ricevuta e spiega le istruzioni avute alla reception: se ha bisogno del bagno, visto che quello del camper è “guasto”, ecco le chiavi per salire al primo piano dell’albergo e usare i servizi in comune. Mentre gli agenti ascoltano il turista, arriva il titolare della ditta che gestisce l’albergo, un italiano di 39 anni: sostiene che il veicolo dove il cliente avrebbe dovuto dormire è regolarmente noleggiato, ma dalle verifiche si scopre che è immatricolato “a uso proprio”, pertanto scattano la sanzione e il fermo amministrativo con ritiro della carta di circolazione. Dopo di che, per stilare gli atti, gli agenti si sono trasferiti al domicilio del titolare: una cantina adibita a uso ufficio poco lontano dall’albergo. Nei prossimi giorni sono previsti gli approfondimenti d’ufficio, successivi al controllo della struttura ricettiva.