Ritrovata l’ottantasettenne imolese che si era allontanata da casa sabato scorso

E’ stata ritrovata dopo alcune ore di ricerche l’ottantasettenne imolese che sabato mattina si era allontanata per una passeggiata da Chiusura, una località del Comune di Imola, senza fare più ritorno. Appresa la notizia, diverse pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Imola e una squadra di volontari della Protezione Civile hanno iniziato a cercarla nei pressi di un pioppeto esteso non molto distante dall’Autostrada A14. L’anziana è stata ritrovata nel primo pomeriggio in buone condizioni di salute, come accertato dai sanitari del 118.