Approfittano della visita settimanale, sottraggono la figlia dalla custodia dell’educatrice: coniugi denunciati dalla Polizia di Stato

Personale della Sottosezione della Polizia Stradale di Modena Nord ha denunciato in stato di libertà due coniugi albanesi, responsabili del reato di sottrazione di minore. Gli agenti hanno proceduto al controllo di una autovettura che, dopo essersi improvvisamente spostata dalla quarta corsia di marcia, si era fermata sulla corsia di emergenza dell’Autostrada A1 all’altezza del casello di Valsamoggia (BO).

A bordo dell’auto viaggiava una coppia con i due figli minorenni, di 16 e 12 anni. L’auto ad un primo controllo è risultata sottoposta a fermo amministrativo per un gravame e priva di revisione periodica. Da più approfonditi accertamenti è emerso che la figlia di 12 anni nel giugno scorso era stata affidata dal Tribunale per i Minorenni di Genova al Comune di San Remo e collocata presso una struttura protetta. I due coniugi, approfittando della visita settimanale, avevano sottratto la figlia dalla custodia dell’educatrice per poi allontanarsi a bordo dell’auto verso destinazione ignota. Al termine degli accertamenti la minorenne è stata riaffidata ai servizi sociali.