Baselball, è morto Umberto Calzolari, “il Professore”

E’ morto Umberto Calzolari, 80 anni, bolognese, protagonista del baseball italiano, dal 2014 nella hall of fame di questo sport. Ne dà notizia la Fortitudo Baseball che esprime il cordoglio della società e la vicinanza alla moglie. Soprannominato ‘il Professore’, con lui la Fortitudo conquistò i primi tre scudetti della sua storia (’69, ’72 e ’74), ma anche la prima Coppa dei campioni (’73). Sono 19 le stagioni della sua carriera, fra il 1958 e il 1976, disputate prima nell’Acli Bologna, poi confluita nella Fortitudo, giocando 443 incontri da battitore e 292 sul monte di lancio. In Nazionale fu il primo lanciatore a salire sul mound del Kennedy di Milano, in occasione di un Europeo. Nel 1982 la Fibs gli consegnò il Diamante d’oro alla carriera. Le esequie saranno martedì 31 luglio.