Eseguito dai carabinieri mandato di arresto europeo

I Carabinieri della Stazione di Crevalcore hanno eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti di un muratore rumeno di trentuno anni. L’uomo, dovrà scontare un anno di reclusione perché è stato condannato dall’Autorità Giudiziaria Rumena per un furto di fieno che aveva commesso nella sua terra di origine prima di venire a lavorare in Italia. Il muratore, fermato ieri pomeriggio in via Nicola Calipari da una pattuglia dei Carabinieri, è stato arrestato e accompagnato presso la Casa Circondariale della Dozza. In attesa dell’estradizione, l’uomo, incensurato in Italia, è stato messo a disposizione della Corte d’Appello di Bologna.