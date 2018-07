38enne arrestata per spaccio

I Carabinieri della Compagnia di Vergato hanno arrestato una trentottenne marocchina per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente durante un servizio di controllo alla circolazione stradale a Pian di Venola, una frazione del Comune di Marzabotto. La donna, seduta sul sedile di fianco a un coetaneo italiano che si trovava alla guida di un’automobile, ha iniziato ad agitarsi talmente tanto da insospettire i militari che per capire le motivazioni di quella reazione, insolita per un controllo di routine, hanno deciso di approfondire la situazione.

La meticolosità dei Carabinieri è stata premiata dal ritrovamento di un involucro di cocaina del peso di 13 grammi che la donna aveva con sé. Il guidatore è stato identificato, mentre la passeggera, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stata sottoposta agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista nella giornata odierna presso le aule giudiziarie del Tribunale di Bologna.