Truffa dello specchietto retrovisore: 45enne di Noto denunciata dai Carabinieri ad Altedo

I Carabinieri della Stazione di Altedo hanno denunciato una quarantacinquenne di Noto (SR) per tentata truffa. E’ successo qualche giorno fa, quando la malvivente, al volante di un’Alfa Romeo 147, con un passeggero a bordo, ha messo in atto “la “tecnica dello specchietto retrovisore rotto” ai danni di due automobiliste, una casalinga sessantottenne e una pensionata settantatreenne che stavano transitando in via del Corso. La truffa non è stata portata a termine perché le vittime erano a conoscenza del fenomeno e quando si sono viste affiancare dalla truffatrice hanno capito cosa stava succedendo e seppur spaventate, hanno trovato la forza di reagire, respingendo qualsiasi addebito e recandosi subito dai Carabinieri per raccontare l’accaduto.

Appresa la notizia, i militari hanno informato la Centrale Operativa dei Carabinieri di Molinella che a sua volta ha ordinato le ricerche dell’auto sospetta a tutte le pattuglie presenti sul quel territorio. Pochi minuti dopo, l’Alfa Romeo 147 è stata bloccata dai Carabinieri di Budrio. Alla guida dell’auto c’era la quarantacinquenne di Noto (SR), mentre seduto al suo fianco c’era un diciassettenne. La donna è stata riconosciuta da entrambe le vittime. Ispezionando l’automobile, i Carabinieri hanno trovato un bullone nella tasca laterale dello sportello anteriore, lato passeggero e hanno notato che lo specchietto retrovisore esterno, lato guidatore, si staccava dal resto della sua struttura di plastica, rendendolo “pronto all’uso” nella citata tipologia di truffa.