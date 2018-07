Controlli straordinari della Polizia Ferroviaria di Bologna

Dalle prime ore della mattinata odierna il personale della Polizia di Stato in servizio presso il Settore Operativo Polizia Ferroviaria di Bologna è impegnato in una operazione di controllo straordinario a viaggiatori e bagagli, analoga a quella già effettuata lo scorso 11 luglio.

Il complesso dei servizi in atto vede l’impiego di oltre 40 operatori della Specialità Ferroviaria, sia in uniforme che in abiti civili, muniti di metaldetector ed affiancate da Unità Cinofile antiesplosivo ed antidroga.

Il servizio rientra nell’ambito della pianificazione di controlli attuati in relazione al rischio di attentati terroristici e all’esigenza di porre in essere efficaci misure di contrasto alle attività illecite in genere, per garantire la tutela dei viaggiatori e la sicurezza del trasporto ferroviario, in particolare nel corso di questa giornata classificata da “bollino rosso” in relazione alle partenze dell’esodo estivo.

I controlli, anche in questo caso, vengono effettuati predisponendo un sistema costituito da transenne e nastri tendiflex che consente di restringere e limitare a pochi varchi le vie di accesso alla stazione che saranno presenziati dagli operatori della Polizia Ferroviaria, in collaborazione con personale delle Guardie Particolari Giurate in servizio di vigilanza e di Protezione Aziendale delle Ferrovie dello Stato.