Ciclovia del Sole, pubblicato il bando per l’affidamento dei lavori del tratto Bologna-Verona

La Città metropolitana ha pubblicato il bando per l’affidamento dei lavori per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclopedonale di 46 km del tracciato ferroviario dismesso Bologna Verona, interamente finanziati dal Ministero dell’Ambiente.

La ciclovia che sarà raggiungibile dalla stazione ferroviaria di Osteria Nuova e terminerà al confine con la Lombardia è parte integrante della Ciclovia del Sole, il tratto italiano dell’Eurovelo 7, la ciclabile che collega Malta a Capo Nord, ed è una delle quattro ciclovie che fanno parte del Sistema nazionale di ciclovie turistiche.

Il Bando scadrà il prossimo 30 agosto, prevede un importo a base di gara di € 3.790.664,05, oneri fiscali esclusi, di cui € 3.731.264,05 soggetti a ribasso e € 59.400 per oneri per la sicurezza e stabilisce l’ultimazione dei lavori in circa 18 mesi (545 giorni).

Con una lunghezza di 46,3 km, il percorso oggetto della gara attraverserà 8 comuni: Anzola dell’Emilia, Camposanto, Crevalcore, Mirandola, Sala Bolognese, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese, interessando complessivamente un bacino di oltre 100 mila abitanti. Oltre alla realizzazione di una pista ciclopedonale in linea con gli standard di qualità e sicurezza internazionale, sono previsti anche l’interconnessione con la viabilità esistente, la ricucitura con i percorsi esistenti e con le stazioni ferroviarie, la segnaletica unitaria del percorso.

Il progetto è stato il frutto di una sinergia tra i tecnici dei Servizi Progettazione costruzioni e manutenzione strade e Pianificazione territoriale della Città metropolitana in raccordo con la Provincia di Modena e la Regione Emilia-Romagna.

La Città metropolitana ha assunto il compito di progettare e realizzare l’opera per l’intero tracciato da Sala Bolognese a Mirandola in seguito all’Accordo di programma sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente, la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Modena.