Andam a vegg, la fiera e le premiazioni dei Fioranesi: serata in Piazza Ciro Menotti

A Fiorano Modenese torna ‘Andam a vegg’, organizzata da Associazione Fiera San Rocco, Leongatto e Amministrazione Comunale, dopo la serata di maggio interrotta dalla pioggia e quella di giugno annullata come segno di partecipazione al dolore del sindaco per la scomparsa della moglie.

‘Andam a vegg’ torna con una serata speciale, sabato 28 luglio alle ore 21, in Piazza Ciro Menotti, durante la quale sarà completata la premiazione delle famiglie fioranesi impegnate da tre generazioni nella stessa attività; saranno premiati i Volontari della Sicurezza e la Libertas effettuerà le premiazioni festeggiando i quarant’anni di attività.

‘Andam a vegg’ condotto da Luigi Giuliani, vedrà inoltre la partecipazione della scuola di danza La Rubia con la maestra Barbara Michelini, dei Folklito, di Agostino Stefani con la sua armonica, di Giuliana Cuoghi con Radio Stalla, degli inviati speciali Leon Blislot e Al Gat Dal Sas, del giornalista Alberto Venturi che presenta il suo ‘Cinquanta pensierini cinque anni dopo’.

La serata di ‘Andam a vegg’ è intitolata ‘A ghè la féra”, perché compresa nelle iniziative della quarta edizione della ritrovata Fiera di Fiorano, organizzata da Libertas e Amministrazione Comunale, che assegnerà ‘Il palio’, disputato dai Gattoni di Fiorano, dai Leoni di Spezzano, dai Lupi di Nirano e dai Mastini di Ubersetto.

Sabato pomeriggio nel centro del paese, bancarelle e ‘Sport in Libertas, che prosegue fino alle 19 quando si svolge il tiro alla fune, prima prova del palio. Alle ore 20, in piazza Ciro Menotti ci si siede a tavola per la cena generazionale, allestita dalla parrocchia di Fiorano, a cui andrà l’incasso. E’ necessario prenotarsi presso la Merceria Laura, in Via Vittorio Veneto 70, tel 338.98.81.718. Partecipare costa 18 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini.