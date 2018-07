Traffico ferroviario bloccato tre ore sulla Bologna â€“ Verona per il rinvenimento di un cadavere

E’ ripresa alle 9.00, dopo il nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, la circolazione ferroviaria fra Bologna e Tavernelle, sulla linea Bologna – Verona. Il traffico ferroviario era stato sospeso alle 6.15 – inizialmente solo in direzione Verona e poi anche in direzione Bologna – per consentire i rilievi di rito dopo il rinvenimento di un cadavere sui binari, nei pressi della stazione di Calderara – Bargellino.

Cinque treni a lunga percorrenza hanno registrato ritardi fino a 100 minuti, 11 i treni Regionali cancellati interamente e due quelli limitati nel percorso. Effettuate corse sostitutive con autobus fra Bologna e Poggio Rusco e viceversa, fra Osteria Nuova e Bologna e fra San Giovanni in Persiceto e Bologna.