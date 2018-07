Ieri pomeriggio, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di San Giovanni in Persiceto è intervenuta, su richiesta dei sanitari del 118, presso la piscina di un’abitazione privata, dove uno studente quindicenne pakistano ha rischiato di annegare mentre stava nuotando, probabilmente a causa di un malore sopraggiunto. Il ragazzo è stato soccorso, rianimato e trasportato in elicottero al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna in “codice rosso”.