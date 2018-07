Ordina un tagliaerba sul web, ma è una truffa. Cinquantaseienne denunciato dai carabinieri di S. Giovanni Persiceto

I Carabinieri della Stazione di San Giovanni in Persiceto hanno denunciato un cinquantaseienne italiano per truffa ai danni di un sessantaduenne di San Giovanni in Persiceto con cui aveva avviato una trattativa telematica per la vendita di un trattorino tagliaerba professionale. Il macchinario era stato pubblicizzato in un sito internet di un’azienda che gestisce le vendite e gli acquisti tra privati. Il sessantaduenne ha pagato la somma di 700 euro, poi è rimasto ad attendere il prodotto che non è arrivato e quando ha tentato di ricontattare il venditore, gravato da precedenti di polizia, ha scoperto che non era più reperibile. A quel punto la vittima si è rivolta ai Carabinieri.