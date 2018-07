Bologna: festeggia la laurea col ritiro della patente di guida

Ieri notte sono costati cari i festeggiamenti di laurea ad un giovane studente dell’ateneo bolognese (classe 1996) che per celebrare l’ambito traguardo ha caricato sul cofano della propria Fiat Punto un suo coetaneo scorrazzando per le vie di zona Corticella a Bologna nei pressi dell’uscita numero 6 della tangenziale. La bravata del neo laureato ha però avuto vita breve perché dopo solo qualche centinaio di metri lo stesso è incappato nel controllo di una pattuglia della Polizia Stradale di Altedo.

Una volta fermata la vettura, gli Agenti, insospettiti dall’inconsueta euforia e dallo stato confusionale dei giovani, hanno proceduto a sottoporre il conducente ai classici controlli etilometrici, con esito positivo in quanto gli è stata riscontrata la presenza di 1,10 g/l di alcool nel sangue, un valore piuttosto elevato.

Nonostante il ritiro della patente di guida per almeno 6 mesi e la denuncia in stato di libertà ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada, il neo laureato può considerarsi comunque fortunato, in quanto se avesse causato danni fisici al suo coetaneo a causa del pericolosissimo comportamento messo in atto, avrebbe dovuto rispondere anche dei reati previsti dalla nuova legge sull’omicidio stradale, aggravati dallo stato di ebbrezza alcolico.