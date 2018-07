Aperte le prevendite per la seconda edizione di BMA – Bologna Musica d’Autore

La seconda edizione di BMA – Bologna Musica d’Autore, il concorso per giovani cantautori ideato e promosso da Fonoprint, sabato 29 settembre giungerà alla sua ultima tappa: la serata finale al Teatro EuropAuditorium.

Sul palco si esibiranno i dieci finalisti del contest, ospiti consacrati e artisti emergenti. A giudicare gli artisti sarà una giuria presieduta da Mogol e composta da Stefano Senardi, Ernesto Assante e Antonio Vandoni. La serata, al termine della quale verranno decretati i trionfatori del BMA, sarà presentata da Gianmaurizio Foderaro di Radio Rai.

Al vincitore assoluto del concorso sarà assegnato un contratto discografico ed editoriale con Fonoprint per la realizzazione di un EP e di un videoclip. Saranno inoltre assegnati un “Premio della Critica per il miglior testo” e un “Premio per la Miglior Musica”.

Non è tutto: BMA entra a far parte di Italy Sounds Good, un progetto di sviluppo dedicato al settore musicale sostenuto da Bologna Fiere attraverso Bologna Congressi, project factory del Gruppo per la creazione e realizzazione di eventi. Nello specifico quest’anno saranno realizzati incontri e convegni dedicati al settore. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Bologna ed è in collaborazione con Bologna Città Creativa della Musica UNESCO.

***

PREZZI (comprensivi di prevendita): intero € 15,00 – ridotto € 10,00

PREVENDITE acquistabili presso la biglietteria del TEATRO EUROPAUDITORIUM (Piazza Costituzione, 4, Bologna) aperta fino al 28 luglio e dal 3 settembre, dal lunedì al sabato, dalle 15.00 alle 19.00, attraverso il circuito VIVATICKET-CHARTA, i punti d’ascolto delle IperCoop e il circuito TICKETONE, oltre alle prevendite abituali di Bologna e provincia e attraverso il sito www.teatroeuropa.it.

Per informazioni: 051.372540 – 051.6375199 – info@teatroeuropa.it