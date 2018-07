Bologna, scuole e nidi comunali, in 44 riapriranno più belli: ecco tutti i lavori in corso

L’estate 2018 porta con sé buone notizie per 44 tra scuole – da infanzia a secondaria di primo grado – e nidi cittadini, che saranno interessati da importanti lavori di riqualificazione energetica, manutenzione e adeguamento alle norme di prevenzione incendi.

Sono in particolare 21 i nidi e le scuole oggetto di riqualificazione energetica, interventi parte del programma da 11 milioni di euro previsto dal contratto di global service edilizia per interventi migliorativi su 80 edifici del patrimonio immobiliare comunale individuati dal Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Bologna, ai quali si sono aggiunti 1,5 milioni di euro del PON METRO Asse 2 risparmio energetico negli edifici pubblici. I lavori vanno dalla sostituzione degli infissi all’installazione di cappotti su pareti esterne, dal rinnovo completo delle centrali termiche per il riscaldamento dei plessi all’impermeabilizzazione e coibentazione dei coperti. L’investimento complessivo per tutti i lavori, i più complessi e lunghi iniziati nei mesi scorsi, ammonta a oltre 8,5 milioni di euro. Il risparmio energetico medio stimato rispetto al passato è del 30%, equivalente a una riduzione di quasi 560 mila tonnellate di CO2 emesse in un anno o alla messa a dimora di circa 2.600 nuovi alberi (periodo di riferimento 15 anni).

Ai lavori per la riqualificazione energetica degli edifici, nell’estate 2018 si aggiungono altri interventi: migliorie offerte dal global service in 2 nidi per un valore di 160 mila euro, lavori di manutenzione straordinaria extra-canone in 2 scuole per 180 mila euro e la prima parte di lavori per l’adeguamento alle norme di prevenzioni incendi su 19 tra scuole, nidi e palestre, per un totale di 3 milioni di euro.

In tutto dunque sono 44 le strutture dove sono in corso i lavori.

Ecco in particolare le scuole e i nidi oggetto d’intervento nel corso dell’estate (in alcune strutture parte dei lavori si è già conclusa):

1. Nido e Infanzia 18 aprile (475 mila euro)

Lavori già eseguiti: nuovi infissi, consolidamento facciata, cappotto su pareti esterne, coibentazione coperto, centrale termica.

Estate 2018: sistemazione pluviali interni.

2. Nido e infanzia Ada Negri (479 mila euro)

Lavori già eseguiti: nuovi infissi, cappotto su pareti esterne, coibentazione coperto, centrale termica.

Estate 2018: posa rampe esterne per raccordo dislivelli.

3. Nido Zaccherini Alvisi (272 mila euro)

Lavori già eseguiti: nuovi infissi, cappotto su pareti esterne, coibentazione coperto, centrale termica.

4. Nido Allende (308 mila euro)

Lavori già eseguiti: nuovi infissi, centrale termica.

Estate 2018: coibentazione coperto.

5. Nido Fantini (166 mila euro)

Lavori già eseguiti: centrale termica.

Estate 2018 : coibentazione coperto.

6. Nido e Infanzia Arcobaleno (266 mila euro)

Lavori già eseguiti: nuovi infissi, centrale termica.

Estate 2018: coibentazione coperto.

7. Nido Pezzoli (94 mila euro + 50 mila euro di migliorie)

Rifacimento coperto e installazione impianto fotovoltaico.

8. Nido Spazio (84 mila euro)

Lavori già eseguiti: centrale termica.

Estate 2018: nuovi infissi.

9. Nido Lepido (57 mila euro)

Centrale termica.

10. Infanzia Pedrielli (458 mila euro)

Lavori già eseguiti: nuovi infissi, cappotto su pareti esterne, centrale termica.

Estate 2018: fine installazione cappotto su pareti esterne.

11. Infanzia Manzini (275 mila euro)

Lavori già eseguiti: nuovi infissi, cappotto su pareti esterne, coibentazione coperto.

Estate 2018: centrale termica.

12. Infanzia e Primaria Marconi (93 mila euro)

Centrale termica.

13.Primaria Costa (1,2 milioni di euro)

Lavori già eseguiti: nuovi infissi, consolidamento facciata, cappotto su pareti esterne, coibentazione coperto, centrale termica.

Estate 2018: completamento e finiture interne.

14. Primaria Don Milani, Secondaria Pepoli e Infanzia Gastone Rossi (62 mila euro)

Centrale termica.

15. Infanzia Girotondo (200 mila euro)

Lavori già eseguiti: centrale termica.

Estate 2018: coibentazione coperto e nuovi infissi.

16. Primaria Ercolani e Secondaria Irnerio (444 mila euro)

Nuovi infissi.

17. Primaria Piaget e Infanzia Deledda (261 mila euro)

Lavori già eseguiti: centrale termica.

Estate 2018: fine lavori pensilina e montaggio infissi nuova pensilina.

18. Primaria Mazzini e Secondaria Volta (1,18 milioni di euro)

Lavori già eseguiti: centrale termica.

Estate 2018: coibentazione coperto e nuovi infissi.

19. Secondaria Jacopo della Quercia (745 mila euro)

Nuovi infissi.

20. Secondaria Farini, infanzia e primaria Don Marella – lavori PON (1,2 milioni di euro)

Nuovi infissi.

21. Infanzia Neri e Marsili – lavori PON (228 mila euro)

Nuovi infissi.

22. Nido Carli – migliorie offerte dal global service (80 mila euro)

Rifacimento copertura e installazione impianto fotovoltaico.

23. Nido Marsili – migliorie offerte dal global service (80 mila euro)

Rifacimento copertura e installazione impianto fotovoltaico.

24. Primaria 21 aprile interventi manutenzione straordinaria extra-canone (50 mila euro)

Intervento di sistemazione della palestra.

25. Secondaria Guido Reni – interventi manutenzione straordinaria extra-canone (130 mila euro)

Completamento intervento di rifacimento solai piano rialzato.

Lavori per adeguamento alle norme di prevenzione incendi per 3 milioni di euro:

1. Nido Mazzoni

2. Nido Trottola

3. Nido Bigari

4. Nido Fresu

5. Nido Croce Coperta

6. Nido Coccheri

7. Nido e Infanzia Arcobaleno + infanzia Marighetto

8. Infanzia Walt Disney

9. Infanzia Nuova Navile

10. Infanzia Rocca

11. Infanzia Andersen

12. Infanzia e Primaria Dozza

13. Primaria Grosso

14. Primaria Don Marella (palestra)

15. Primaria Pavese (palestra)

16. Primaria Ercolani e Secondaria Irnerio (palestra)

17. Secondaria Farini (palestra)

18. Secondaria Guercino

19. Secondaria Zappa