Nidi Bologna, al giro di boa della seconda graduatoria per l’anno educativo 2018/2019

Approvata oggi la seconda graduatoria per l’ammissione ai nidi per l’anno educativo 2018/2019: la lista di attesa, equamente distribuita sui sei quartieri, si riduce di oltre 100 bambini rispetto alla prima graduatoria di giugno, passando da 642 a 536.

Ci sono ancora 29 posti liberi nei nidi comunali (di cui 21 part-time) e 19 negli Spazi Bambino, servizi educativi che accolgono per alcune ore e giorni della settimana bambini da 1 a 3 anni. I posti nido ancora liberi sono: 2 a Borgo Panigale-Reno (di cui 1 part-time), 4 part-time allo Spazio Bambino “Tasso Inventore” a Navile, 7 full time, 10 part-time e 15 allo Spazio Bambino “Piuinsieme” a San Donato-San Vitale, 9 part-time a Santo Stefano, 1 part-time a Savena.

Sono inoltre ancora 32 i posti nido liberi con rette calmierate nei nidi privati convenzionati con il Comune di Bologna (pubblicati in allegato). Il bando per la richiesta di contributi economici rimarrà aperto fino a esaurimento dei posti disponibili. Le modalità e i requisiti per presentare la domanda sono invariati: le famiglie devono iscrivere i propri figli ai nidi convenzionati contattando direttamente i gestori privati e, solo dopo avere effettuato l’iscrizione al nido convenzionato, potranno presentare richiesta direttamente al Comune, sul portale Scuole On-Line.

La prossima graduatoria sarà elaborata all’inizio di settembre.