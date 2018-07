Incidente mortale a Pianoro, vittima un 51enne motociclista

Incidente stradale mortale questa mattina intorno all 9,30 in via Ponte della Boaria a Pianoro. Vi ha perso la vita B.V. di cinquantuno anni, dipendente del comune di Marzabotto. Stando alla ricostruzione fatta dai Carabinieri della locale Stazione intervenuti per i rilievi, l’uomo si trovava in sella a uno scooter marca Yamaha quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un Fiat Fiorino condotto da un filippino di cinquantasei anni. L’impatto è stato violentissimo. Il motociclista è deceduto sul colpo a causa delle ferite riportate. L’automobilista è rimasto illeso.