Autostrade per l’Italia comunica che sulla T06 Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di ripristino incidente, dalle ore 22:00 di giovedì 26 alle ore 06:00 di venerdì 27 luglio, sarà chiusa l’entrata n°1 bis per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia, procedendo sulla SP569 di Vignola, di utilizzare l’entrata n°1.