Cambio di governance in Fondazione Golinelli

In data odierna, 24 luglio 2018, si è tenuta la riunione del CdA di Fondazione Golinelli, nella quale sono state effettuate le nuove nomine e pertanto il CdA per i prossimi anni sarà così composto: Professor Andrea Zanotti, Presidente, Professor Emilio Ferrari, Dottor Stefano Golinelli jr, Professor Adriano Fabris e ingegner Antonio Danieli (che mantiene anche il ruolo di Direttore Generale di Fondazione Golinelli).

Ai Consiglieri uscenti va il ringraziamento per il lavoro di questi anni e un augurio per il loro futuro. Il nuovo Consiglio ha subito convenuto che Fondazione Golinelli con la governance aggiornata, la nuova struttura organizzativa rinnovata e gli assetti societari evoluti è pronta per affrontate il “salto” definitivo pianificato negli ultimi due anni e sostenuto grazie all’investimento di Opus 2065.