“Ring”, al via gli incontri dedicati agli sport da combattimento promossi dall’Istituzione Biblioteche e dal quartiere S. Donato-S. Vitale

Saper interpretare lo stato mentale dell’avversario, per riuscire ad anticiparne le mosse e sviluppare così la propria intelligenza emotiva, ma anche saper decodificare e autoregolare le proprie emozioni, mantenendo basso il proprio livello di aggressività e paura.

Queste solo alcune delle riflessioni che saranno alla base di in una serie di incontri tra sport e cultura dedicati agli sport da combattimento, promossi dall’Istituzione Biblioteche e dal Quartiere San Donato-San Vitale con operatori culturali e società sportive del territorio nell’ambito di Bologna Estate 2018.

“Questa iniziativa è solo un esempio del nuovo ruolo sociale che vogliamo sostenere per le nostre biblioteche di quartiere – afferma l’assessore alla Cultura e Sport Matteo Lepore – un ruolo in grado di promuovere iniziative sul territorio e coinvolgere sempre più attivamente la cittadinanza”.

Si parte questa sera lunedì 23 luglio alle 19, nella Biblioteca Luigi Spina di via Tommaso Casini 5, con l’inaugurazione della mostra fotografica “FIGHT for IT – Storie di ragazze e ragazzi che combattono ogni giorno”, a cura di Alice Biagi a cui seguirà “Pensieri sul pugilato” un dibattito con Serafino d’Onofrio, presidente AICS Bologna e Moreno Barbi, maestro di pugilato e autore. Saranno presenti anche il presidente del Quartiere San Donato-San Vitale Simone Borsari e la direttrice dell’Istituzione Biblioteche Anna Manfron. Giovedì 26 luglio alle 19, sempre nella Biblioteca Luigi Spina, “Cine-Ring”, con la proiezione di un film dedicato alla boxe thailandese .

Nel fine settimana ci si sposta invece all’Arena Parco “Pier Paolo Pasolini” al Pilastro, in via Ada Negri.

Venerdì 27 luglio dalle 17 alle 19, allenamento al parco con corsi per bambini e amatori a cura di A.S.D. Boxe Le Torri, un’occasione per conoscere da vicino le tecniche del pugilato e, dalle 19 alle 22, sarà la volta delle esibizioni di pugilato.

Sabato 28 luglio dalle 19 alle 22 “Pilastro On Fire” allenamenti per tutti con i maestri di Thai GymBologna con possibilità di effettuare una prova gratuita di Thai Yoga con M^ Chiffi di Naka Gym Padova Tee Laa Contest (“Gara dei 50 calci”) e match di Muay Thai tra professionisti.