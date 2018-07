Di recente, i Carabinieri della Stazione di Anzola Emilia e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bologna hanno eseguito una serie di controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli esercizi pubblici. Tra questi, il responsabile di un locale di cucina giapponese situato in via Emilia, è stato sanzionato per un importo di 11.000 euro perché dei nove dipendenti assunti, tre erano in “nero”.