Lavori Anas sulla Porrettana

Da lunedì 23 luglio sulla strada statale 64 ‘Porrettana’, esclusi i giorni festivi (fascia oraria 7:30/18:30), sarà istituito il senso unico alternato in un tratto all’interno del territorio comunale di Castel Maggiore, nella Città Metropolitana di Bologna.

Il provvedimento, in vigore dal km 104,645 al km 104,725, è stato istituito per consentire gli interventi di installazione del dispositivo di controllo elettronico della velocità da parte di una ditta esterna, per conto dell’Unione Reno Galliera. Le limitazioni saranno rimosse il 3 agosto.