Un nuovo servizio igienico per gli autisti Tper in piazza dei Martiri a Bologna

Gli autisti delle linee bus Tper potranno usufruire di un nuovo servizio igienico in piazza dei Martiri. La Giunta comunale ha infatti concesso alla società Tper Spa, per conto dell’agenzia SRM Reti e Mobilità, il nulla osta a costruire un prefabbricato della superficie di circa 1,4 metri quadrati, dotato di impianto elettrico, idrosanitario con lo smaltimento delle acque reflue nella fognatura, e di riscaldamento, il tutto nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa di settore.

Come richiesto dall’azienda di trasporti, il manufatto sarà costruito in prossimità del capolinea Tper di via dei Mille, ed in particolare è stato individuato, all’angolo tra via Antonio Gramsci e piazza dei Martiri, un posto auto a pagamento su area pubblica. E’ stata scelta proprio questa collocazione perché, oltre a rispondere alle esigenze di vicinanza al capolinea che garantiscano una maggiore sicurezza e responsabilità di custodia dei mezzi pubblici in sosta, il prefabbricato sarà poco visibile dalle aree di forte affluenza giornaliere e non occluderà la visuale alle vetrine poste in prossimità poiché sarà posto in un punto secondario, tra aree di parcheggio pubblico di proprietà del Comune di Bologna. Il box è stato già utilizzato in oltre 15 capolinea delle linee Tper del bacino di Bologna, San Lazzaro di Savena e Pianoro. Questo nuovo servizio permetterà agli autisti di avere una dotazione igienica dedicata al personale nei periodi di sosta al capolinea o di cambio turno di lavoro, anche in orari di chiusura delle attività commerciali di vicinato. Il progetto ha già avuto il preparere favorevole dell’Azienda Usl, della Soprintendenza e dei settori comunali competenti.