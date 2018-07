Stanotte in A13 chiusa l’uscita della stazione di Bologna Interporto

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle ore 22:00 di giovedì 19 alle ore 06:00 di venerdì 20 luglio, sarà chiusa l’uscita, per chi proviene da Bologna, della stazione di Bologna Interporto.

In alternativa si consiglia di utilizzare l’uscita o della stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13, o della stazione di Altedo, al km 20+000 della A13.