Giardiniere di giorno, ladro di notte: modenese arrestato a Crevalcore

I Carabinieri della Stazione di Crevalcore hanno arrestato un quarantanovenne modenese, con precedenti di polizia specifici, per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. E’ successo ieri notte quando la Centrale Operativa del 112 è stata informata che in via Fiocchi a Bevilacqua, un soggetto col volto coperto da un passamontagna aveva tentato di entrare in una casetta di legno che durante il terremoto del 2012 era stata adibita a deposito per conto di un negozio di generi alimentari con sede a Crevalcore.

All’arrivo dei Carabinieri, alcuni testimoni che si trovavano nei pressi di un bar, riferivano che il soggetto aveva attirato l’attenzione, non solo per il gran baccano procurato nel tentativo di scasso della porta del deposito, ma anche perché, vistosi scoperto, aveva tentato di sfuggire agli sguardi accovacciandosi velocemente e in maniera maldestra dietro a un frigorifero esterno. La persona sospetta è stata individuata poco dopo dai Carabinieri e accompagnata in caserma. Oltre al passamontagna, il soggetto, identificato in un giardiniere modenese di quarantanove anni, indossava dei guanti da lavoro e aveva strumenti da scasso. In sede di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e in attesa dell’udienza, prevista alla fine del mese, il quarantanovenne è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Modena, con permanenza domiciliare notturna.