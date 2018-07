Partiti i lavori della ciclabile della via Emilia

Nell’ambito del Piano periferie sono partiti i lavori di realizzazione della nuova pista ciclopedonale nel territorio di Ozzano: sulla via Emilia nel tratto Ozzano-Castel San Pietro e quelli relativi al tratto su via San Cristoforo/via San Lazzaro per la parte che congiungerà Ozzano a San Lazzaro di Savena.

L’opera complessiva, che dovrebbe essere realizzata in un anno e per i tratti a Ozzano conclusa già nei prossimi mesi, consentirà a pedoni e ciclisti di raggiungere in sicurezza i due comuni limitrofi e si colloca nel contesto di percorsi ciclopedonali di rilievo metropolitano che ambiscono a collegare tra di loro i comuni del territorio. L’importo complessivo del tratto di circa 1,5 km che collegherà Ozzano dell’Emilia con San Lazzaro di Savena è di 790.000 euro di cui 657.000 finanziati dal Bando Periferie (il tratto in Ozzano ha un costo di 210.000 euro). Per il tratto di circa 2,5 km da Ozzano a Castel San Pietro Terme l’importo complessivo è di 2.075.000 euro di cui 1.524.500 finanziati dal Bando (il tratto in Ozzano ha un costo di 275.000 euro).

Il progetto della ciclabile della via Emilia vede coinvolti i comuni di San Lazzaro di Savena, Ozzano dell’Emilia, Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese e Mordano e si sviluppa complessivamente per circa 12 Km di percorsi ciclo-pedonali (comprendendo anche il tratto Castel San Pietro Terme – Dozza – Mordano di circa 7,5 Km). Prevede la realizzazione di alcuni nuovi tratti e la messa in sicurezza di quelli esistenti, con il recupero di infrastrutture stradali e pedonali degradate e con l’abbattimento delle barriere architettoniche, migliorando la qualità del decoro urbano.

L’obiettivo è quello di promuovere la mobilità sostenibile in aree periferiche con collegamenti tra i centri urbani lungo l’asse della via Emilia, completando la connessione strategica tra Imola e Bologna attraverso un percorso continuo di oltre 30 Km.

L’importo complessivo del progetto è di 6.130.000 euro di cui 4.649.100 euro finanziati dal Bando Periferie.