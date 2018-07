Bologna: assolti sei imputati di presunti maltrattamenti ad anziani

Sono stati tutti assolti i sei imputati per i presunti maltrattamenti agli anziani ospiti di una casa protetta di Bologna, la ‘Residenza Nuova Salus’. A processo davanti al giudice Luisa Raimondi c’erano operatori e coordinatori della struttura, accusati per episodi del 2011: maltrattamenti e lesioni consistite, per l’accusa, in percosse, umiliazioni e derisioni agli ospiti. Alla coordinatrice era contestato anche di aver risparmiato sul materiale necessario per la cura degli anziani, lasciati anche in condizioni di scarsa igiene, al caldo e con poco cibo. La Procura aveva chiesto condanne per tutti gli imputati ma il giudice ha assolto tutti perché il fatto non sussiste.

(Ansa)