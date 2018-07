AlmaCube e Intesa Sanpaolo insieme per dare valore alle Startup

Si terrà domani, mercoledì 18 luglio alle ore 10.00, nella prestigiosa sede della Carisbo in via Farini 22 a Bologna, l’incontro dal titolo “Diamo Valore alle Startup. Un dialogo aperto con la Banca” organizzato da AlmaCube, l’incubatore dell’Università di Bologna, con la collaborazione degli esperti di Intesa Sanpaolo.

L’evento, rivolto in particolare ai titolari delle startup incubate da AlmaCube così come a tutti gli studenti dell’Università, rappresenterà un’occasione per approfondire gli aspetti di carattere finanziario nella gestione d’impresa, che sempre più fanno la differenza nella sopravvivenza di tutte le iniziative imprenditoriali. La finanza, infatti, è per le aziende uno strumento di competitività e crescita e, come tale, necessita di un dialogo diretto e trasparente tra imprenditori e banca, che implica la profonda e reciproca conoscenza.

All’incontro, primo di una serie che riprenderà in autunno, parteciperanno numerose Startup dell’Università di Bologna che si confronteranno con gli specialisti della Direzione Regionale Intesa Sanpaolo.

“L’obiettivo di Intesa Sanpaolo è favorire la crescita di tutte le iniziative imprenditoriali, siano esse consolidate ma anche e soprattutto in fase di startup – sottolinea Tito Nocentini, Direttore Regionale Intesa Sanpaolo per Emilia-Romagna, Marche Abruzzo e Molise. Come banca vogliamo essere motore di crescita della nuova economia in Italia e il percorso informativo realizzato con AlmaCube va proprio in questa direzione. Non a caso siamo impegnati da tempo insieme all’Alma Mater Studiorum per lo sviluppo di un ecosistema favorevole alle nuove iniziative imprenditoriali a Bologna, ma con respiro anche internazionale”.

“Dopo diciassette anni di attività e centoventi iniziative imprenditoriali accompagnate al mercato” – ricorda Alessandro Grandi, Presidente di AlmaCube – “sappiamo che il processo di sviluppo di una start up ad elevato potenziale non può prescindere dal supporto di un istituto bancario che sia in grado di offrire una consulenza competente e un ampio spettro di opportunità di finanziamento. Intesa Sanpaolo ha dimostrato di essere il partner giusto per affiancare le nostre start up per raggiungere il successo”.