Due clandestini arrestati dai Carabinieri per tentato furto aggravato ai danni di un Club di Bologna

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato due tunisini per tentato furto aggravato in concorso. E’ successo ieri mattina, quando la Centrale Operativa del 112 ha ricevuto la telefonata di una cittadina a passeggio con il suo cane in via Sebastiano Serlio che riferiva di aver notato due persone sospette salire sul tetto del locale “Locomotiv Club” e tentare di accedervi da un finestrone. All’arrivo dei Carabinieri, i due soggetti sono stati identificati in un quarantaquattrenne e un trentacinquenne, entrambi tunisini, irregolari sul territorio italiano.

I Carabinieri dopo aver accertato che i due soggetti stavano tentando di accedere nel locale per commettere un furto d’ingenti proporzioni (strumenti e attrezzatura musicale), li hanno arrestati e rinchiusi in camera di sicurezza su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, in attesa di essere tradotti in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto.