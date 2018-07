Università d’Estate al centro cultura Multiplo di Cavriago

Sabato 14 e domenica 15 luglio si tiene un corso per insegnanti, bibliotecari, librai e genitori. Dal titolo “Colori in gioco”, prevede diverse attività artistiche, musicali e non solo. Di fatto è un laboratorio-percorso di riflessione sulle città immaginate e sulle parole alla Klee, sui quadri di Kandinsky tra arte, sentimenti e musica, sugli alfabeti e sui numeri di Boetti, sulle macchine inutili e sulle sculture impossibili di Munari. Il corso a pagamento, della durata di dodici ore, è tenuto da Artebambini. Per info e iscrizioni Edizioni Artebambini, ww.artebambini.it, formazione@artebambini.it

L’idea di questa proposta nasce dal presupposto che l’arte, la poesia, il gioco, i racconti, la natura, sono grandi giacimenti di meraviglie. I loro linguaggi e i loro materiali sono elementi utilissimi, addirittura indispensabili, all’esperienza educativa. L’esperienza estetica ci porta alla meraviglia, predispone alla scoperta e all’esplorazione di mondi, spinge a osare, ad andare oltre, facendo leva sulla sorpresa e sulla curiosità. Il laboratorio è la naturale conseguenza di un apprendimento che fa parte dell’esperienza, diventando non solo scelta estetico-artistica ma stile metodologico dell’educare.