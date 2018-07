Buon inizio per i piloti Ducati nel GP di Germania: Lorenzo primo e Dovizioso quarto dopo la prima giornata di prove

E’ iniziato in modo positivo il fine settimana del Sachsenring per i piloti del Ducati Team. Dopo le prime due sessioni di prove in programma oggi sul circuito tedesco, Jorge Lorenzo ha infatti chiuso la giornata al primo posto con il tempo di 1:20.885 mentre il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso si è classificato in quarta posizione in 1:21.309.

Tra i primi dieci classificati oggi ci sono ben cinque piloti Ducati. Infatti oltre a Lorenzo primo e Dovizioso quarto, troviamo Danilo Petrucci secondo e Jack Miller ottavo con le Desmosedici del Pramac Racing Team ed Alvaro Bautista decimo (Angel Nieto Team).

Jorge Lorenzo (Ducati Team #99) – 1° – 1:20.885 (foto)

“Sono molto contento di come è andata questa prima giornata, soprattutto perché abbiamo fatto un grande passo avanti e la moto è migliorata tra le FP1 e le FP2. Essere in prima posizione e dimostrare di essere competitivi è importante, però sappiamo che Marquez sembra avere qualcosa in più ed è il favorito per domenica. Domani proveremo a continuare con questa progressione con l’obiettivo di riuscire a partire in prima fila per la gara. In ogni caso al momento siamo messi molto meglio che lo scorso anno e questa è comunque un’ottima notizia.”

Andrea Dovizioso (Ducati Team #04) – 4° – 1:21.309

“E’ stata una prima giornata positiva: siamo stati veloci sia questa mattina che oggi pomeriggio, e questo è fondamentale per potersi concentrare sui dettagli durante il weekend. Non sono ancora del tutto soddisfatto di alcune piccole cose, ma credo che potremo migliorarle domani. Marquez al momento è quello più veloce per quanto riguarda il passo, però ci sono diversi piloti Ducati che hanno un buon ritmo e quindi la nostra base è buona. Anche se siamo veloci dovremo comunque continuare a lavorare sul passo perché domenica la gara sarà su 30 giri. In ogni caso oggi, come prima giornata, siamo andati molto bene.”