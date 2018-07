Sostegno al reddito: scade il 20 luglio il bando

C’è tempo fino alle ore 12 di venerdì 20 luglio per partecipare al bando per il sostegno al reddito, consultabile sul sito internet istituzionale, per l’anno 2018 che sarà attivo fino alle ore 12 del prossimo 20 luglio.

Per partecipare occorrono i seguenti requisiti:

a. essere cittadini residenti nel Comune, di norma, da almeno 2 anni alla data di approvazione del bando;

b. avere un’età compresa, di norma, tra i 18 e i 66 anni (e comunque aver concluso l’obbligo scolastico);

c. possedere un ISEE, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, pari o inferiore a euro 10.000;

d. essere in stato di disoccupazione attestata dalla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro, sottoscritta presso un Centro per l’Impiego;

e. non essere stati licenziati per giusta causa;

f. non essere debitori verso il Comune di residenza di cifre superiori di norma a € 6.000,00

g. di norma, non aver usufruito del medesimo intervento di sostegno economico nell’anno precedente.

Il contributo economico riconosciuto ad ogni beneficiario è di € 400,00 mensili, per un totale massimo di sei mesi (quindi per un importo massimo di € 2.400,00)

I cittadini scelti si impegnano a seguire un progetto tramite la sottoscrizione di un Patto Sociale di Cittadinanza Attiva.

Sulla base delle risorse disponibili potranno essere individuati n. 30 soggetti beneficiari, residenti nel Comune di Sassuolo.

Le domande verranno raccolte presso lo sportello sociale del Comune di Sassuolo (Via Rocca 22) negli orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.30 – giovedì dalle ore 08.00 alle 18.30