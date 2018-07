Savignano: da lunedì lavori di Hera per il rinnovo della rete idrica

Da lunedì 16 luglio, Hera inizierà un importante intervento di rinnovo sulla rete idrica di Savignano sul Panaro, in località Mulino, con l’obiettivo di migliorare e potenziare ulteriormente il servizio.

I lavori, che dovrebbero concludersi a settembre e che comporteranno un investimento di circa 80.000 euro, a carico di Hera, si svolgeranno nelle vie Giotto, Raffaello Sanzio e Carducci e prevedono la sostituzione complessiva di circa 400 metri di condotte e dei relativi allacciamenti.

Durante lo svolgimento degli interventi di rinnovo sarà necessario effettuare brevi interruzioni programmate del servizio alle utenze della zona, che saranno via via preventivamente comunicate agli interessati tramite appositi avvisi e tramite il servizio gratuito con sms, previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate.

Si ricorda che questo servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta. Chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua.

La viabilità subirà progressive modifiche, che saranno attuate in accordo con l’Amministrazione Comunale e la Polizia Municipale.